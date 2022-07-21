"Урочисте" фото під портретом Путіна на згадку: в Енергодарі близько 30 осіб отримали паспорт РФ

У захопленому Енергодарі близько 30 осіб отримали паспорт країни-агресорки Російської Федерації.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Цілих" 26 чи 28 коллаборантів отримали з рук вбивць та катів паспорти країни-терориста. І таким чином визнали себе причетними до тих злочинних, страшних речей, що коїть РФ в Україні", - йдеться у повідомлені мера.

Він наголосив, що російські паспорти мають лише 0,05% осіб з 54-тисячного населення. "Найкращий показник справжнього ставлення Енергодара до "руского міру", - наголосив Орлов.

Крім того, він опублкував "урочисте" фото з власниками російських паспортів. На знімку, яке зробили в захопленому приміщенні Енергодарського відділу РАЦСу під портретом диктатора Путіна, було лише п'ять осіб.

Фото: Дмитро Орлов.

Як повідомлялося, російські окупанти активно готуються до проведення "референдуму" в окупованому Мелітополі. Росіяни перекривають мікрорайони на в'їзд і на виїзд. Крім того, вони ходять по квартирах і по будинках, проводячи "тотальний" перепис населення.

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