"Урочисте" фото під портретом Путіна на згадку: в Енергодарі близько 30 осіб отримали паспорт РФ

Російська "влада" продовжує роздавати паспорти на тимчасово окупованих територіях.
У захопленому Енергодарі близько 30 осіб отримали паспорт країни-агресорки Російської Федерації.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Цілих" 26 чи 28 коллаборантів отримали з рук вбивць та катів паспорти країни-терориста. І таким чином визнали себе причетними до тих злочинних, страшних речей, що коїть РФ в Україні", - йдеться у повідомлені мера.
Він наголосив, що російські паспорти мають лише 0,05% осіб з 54-тисячного населення. "Найкращий показник справжнього ставлення Енергодара до "руского міру", - наголосив Орлов.
Крім того, він опублкував "урочисте" фото з власниками російських паспортів. На знімку, яке зробили в захопленому приміщенні Енергодарського відділу РАЦСу під портретом диктатора Путіна, було лише п'ять осіб.
Як повідомлялося, російські окупанти активно готуються до проведення "референдуму" в окупованому Мелітополі. Росіяни перекривають мікрорайони на в'їзд і на виїзд. Крім того, вони ходять по квартирах і по будинках, проводячи "тотальний" перепис населення.
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