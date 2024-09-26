Уродженця Курщини знайшли у сховку вантажівки, яка рухалася до кордону з Молдовою: відео

На автодорозі Одеса-Рені прикордонники затримали вантажівку, водій якої перевозив до кордону з Молдовою у потаємному сховку пасажира — 37-річного мешканця Харківщини, який народився у Курській області РФ.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Для нелегального перевезення 36-річний водій вантажівки під багажним відсіком облаштував “пасажирське” місце. Попри відсутність комфорту, пасажир заплатив за поїздку 1000 євро.

“Чи планував порушник повернутись до свого місця народження – Курської області, чи все ж таки до сусідньої країни – Молдови, достеменно невідомо”, - зауважили прикордонники.

Перевізника затримали працівники поліції та оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Його транспортний засіб вилучено.

Відносно уродженця Курщини складено протокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Справу скеровано до суду.

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