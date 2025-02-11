Уродженець Прикарпаття воює проти України в Херсонській області: що відомо про зрадника

СБУ повідомила про підозру 63-річному вихідцю з Івано-Франківщини, який зберіг українське громадянство.

Служба безпеки зібрала докази державної зради уродженця Прикарпаття, який воює проти України в окупаційних військах РФ на Херсонському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.

63-річний виходець з Городенківського району ще в радянський час після закінчення вишу виїхав на роботу на території Росії. При цьому він дотепер зберіг українське громадянство.

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Раніше він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі РФ та навіть був депутатом однієї з регіональних дум.

Щоб уникнути кримінального переслідування у справі про мільйонне хабарництво, у 2023 році чоловік підписав трирічний контракт із російською армією, до якої був зарахований у званні капітана. Його призначили командиром взводу артилерійської розвідки батареї артилерійської розвідки 81-го самохідно-артилерійського полку.

Це військове формування веде бойові дії проти Збройних Сил України на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області.

Слідчі СБУ оголосили бойовику про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці виявили лікаря-психотерапевта та диякона УПЦ МП, які шпигували на користь ФСБ, передаючи ворогу важливу інформацію про місця дислокації українських захисників.

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