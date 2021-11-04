"Уроки, написані кров'ю": Венедіктова обурена ситуацією, яка склалась на автошляхах України

Генпрокурорка висловила занепокоєння тим, що працівники поліції "закривають очі" на порушення і тим самим підштовхують громадян робити інші.

За останні кілька днів українців шокували кілька резонансних ДТП, які оголили проблему нехтування водіями правил дорожнього руху, в результаті чого загинули дорослі і діти.

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Увагу на це звернула генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у дописі на своїй сторінці в соцмережі.

"Смертельне ДТП, резонансна аварія – це не просто заголовки чи статистика, а скалічені людські долі. А вбиті швидкістю, алкоголем, нехтуванням правилами - чиїсь батьки, діти, близькі, друзі. Минулого тижня знову шокувала всю Україну автопригода за участю неповнолітнього в моєму рідному Харкові, який, здається, досі не оговтався від дорожньої трагедії, за яку засуджено до 10 років ув’язнення водіїв Зайцеву і Дронова", - згадала Венедіктова.

Вона зауважила, що важко зробити так, щоб люди поважади закон, оскільки правоохоронці теж причетні до цього, по закривають очі на одне порушення, тим самим штовхають громадян на інше, і таким чином самі йдуть на злочин.

"Свіжий приклад - у Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Задокументовано 11 фактів вимагання та отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомлено про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час одержання хабарів", - повідомила прокурорка.

За її словами, за 10 місяців 2021 року правоохоронці скерували до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП, а загалом цьогоріч зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками – важкими травмами, інвалідністю, смертями.

"2 і 3 листопада – в тому ж Кривому Розі були дні жалоби за загиблими в ДТП тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями. Кажуть, біда навчить. Втім, відповідальність кожного, щоб ці уроки не були вписані кров’ю. Завдання правоохоронців – захищати закон і домагатися справедливого покарання для порушників. Учасників дорожнього руху – бути уважними, обережними і пам’ятати про безпеку свою і оточуючих", - написала Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, що у Харкові на проспекті Гагаріна 16-річний підліток, який на великій швидкості летів на автомобілі Infiniti, влетів у Chevrolet. В результаті загинув 58-річний водій Chevrolet, а троє пасажирів Infiniti: 16-річна дівчина та двоє хлопців – опинилися в реанімації.

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