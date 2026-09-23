Уроки можуть стати коротшими: у МОН пояснили, коли школам дозволено змінювати заняття

Урок у бомбосховище / © Associated Press

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Школи в Україні можуть коригувати тривалість уроків і розклад під час тривалих або повторюваних повітряних тривог. Водночас Міністерство освіти і науки не встановлювало вимоги скорочувати всі заняття.

Про це повідомили в МОН, пояснюючи поширену в соцмережах інформацію про можливе скорочення уроків.

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У міністерстві наголосили, що йдеться насамперед про навчання в умовах тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Після безсонної ночі або кількох годин в укритті дітям може бути складно зосередитися, тому школи мають враховувати їхній фізичний і психоемоційний стан.

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Для цього МОН спільно з педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл та керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації.

Коли уроки можуть скоротити

Якщо заняття проходять в укритті, учитель може за потреби змінити їхню тривалість, враховуючи вік і стан учнів. Водночас навчальний матеріал потрібно адаптувати так, щоб діти досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

Якщо через тривалу тривогу учні пропустили заняття, у початковій школі можна змінити послідовність уроків. Це дозволить після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем.

У базовій і старшій школі також можна коригувати розклад, але керівництво закладу має заздалегідь передбачити можливі сценарії.

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Можна змінювати і формат занять

Якщо учні виснажені після кількох годин в укритті або нічних обстрілів, учитель може змінити формат уроку.

Якщо запланованих результатів навчання вже досягнуто, частину часу дозволяється використати для психологічного розвантаження дітей.

У МОН наголосили, що не йдеться про обов’язкове скорочення всіх уроків.

Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного навчання:

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1 клас — 35 хвилин;

2–4 класи — 40 хвилин;

5–11(12) класи — 45 хвилин.

У міністерстві підкреслили, що це максимальна, а не обов’язкова тривалість кожного заняття.

МОН рекомендує школам заздалегідь готувати різні сценарії навчання на випадок тривалих і повторюваних повітряних тривог, адже безпекова ситуація в різних громадах суттєво відрізняється.

Як освіту адаптують до умов війни

У МОН наголошують, що українські університети мають заздалегідь готуватися до можливих викликів і адаптувати навчальний процес до постійних атак. У відомстві зазначають, що через мінливу безпекову ситуацію єдиного сценарію для всіх закладів бути не може, тому університетам радять працювати гнучко.

Зміни можуть торкнутися й оцінювання випускників. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що уряд і МОН опрацьовують менш стресові умови проведення НМТ у наступному навчальному році. Серед можливих змін — зниження інтенсивності тестування, можливість перескладання та більш зручний графік екзаменаційної кампанії.

Окрему увагу планують приділити безпеці: тестування хочуть проводити у спеціалізованих укриттях, щоб абітурієнти могли продовжувати складати іспити навіть під час повітряних тривог.

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