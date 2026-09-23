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Уроки можуть стати коротшими: у МОН пояснили, коли школам дозволено змінювати заняття
Школи можуть гнучко змінювати тривалість уроків і розклад через тривалі повітряні тривоги та стан дітей. Водночас МОН наголошує, що скорочувати всі заняття не потрібно.
Школи в Україні можуть коригувати тривалість уроків і розклад під час тривалих або повторюваних повітряних тривог. Водночас Міністерство освіти і науки не встановлювало вимоги скорочувати всі заняття.
Про це повідомили в МОН, пояснюючи поширену в соцмережах інформацію про можливе скорочення уроків.
У міністерстві наголосили, що йдеться насамперед про навчання в умовах тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Після безсонної ночі або кількох годин в укритті дітям може бути складно зосередитися, тому школи мають враховувати їхній фізичний і психоемоційний стан.
Для цього МОН спільно з педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл та керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації.
Коли уроки можуть скоротити
Якщо заняття проходять в укритті, учитель може за потреби змінити їхню тривалість, враховуючи вік і стан учнів. Водночас навчальний матеріал потрібно адаптувати так, щоб діти досягли результатів, передбачених освітньою програмою.
Якщо через тривалу тривогу учні пропустили заняття, у початковій школі можна змінити послідовність уроків. Це дозволить після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем.
У базовій і старшій школі також можна коригувати розклад, але керівництво закладу має заздалегідь передбачити можливі сценарії.
Можна змінювати і формат занять
Якщо учні виснажені після кількох годин в укритті або нічних обстрілів, учитель може змінити формат уроку.
Якщо запланованих результатів навчання вже досягнуто, частину часу дозволяється використати для психологічного розвантаження дітей.
У МОН наголосили, що не йдеться про обов’язкове скорочення всіх уроків.
Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного навчання:
1 клас — 35 хвилин;
2–4 класи — 40 хвилин;
5–11(12) класи — 45 хвилин.
У міністерстві підкреслили, що це максимальна, а не обов’язкова тривалість кожного заняття.
МОН рекомендує школам заздалегідь готувати різні сценарії навчання на випадок тривалих і повторюваних повітряних тривог, адже безпекова ситуація в різних громадах суттєво відрізняється.
Як освіту адаптують до умов війни
У МОН наголошують, що українські університети мають заздалегідь готуватися до можливих викликів і адаптувати навчальний процес до постійних атак. У відомстві зазначають, що через мінливу безпекову ситуацію єдиного сценарію для всіх закладів бути не може, тому університетам радять працювати гнучко.
Зміни можуть торкнутися й оцінювання випускників. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що уряд і МОН опрацьовують менш стресові умови проведення НМТ у наступному навчальному році. Серед можливих змін — зниження інтенсивності тестування, можливість перескладання та більш зручний графік екзаменаційної кампанії.
Окрему увагу планують приділити безпеці: тестування хочуть проводити у спеціалізованих укриттях, щоб абітурієнти могли продовжувати складати іспити навіть під час повітряних тривог.