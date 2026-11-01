Уроки російською та удари по пальцях: Верховний Суд виніс несподіване рішення щодо викладачки фортепіано

Викладачка фортепіано вела уроки російською / © Unsplash

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Верховний Суд поставив крапку у тривалому трудовому спорі між викладачкою фортепіано та школою мистецтв. Суд визнав правомірними всі три догани, оголошені педагогу за порушення розкладу, скарги на проведення уроків російською мовою та непрофесійну поведінку. Розповідаємо більше про суть справи.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Викладачка фортепіано викладала російською та била дітей по пальцях: справа пройшла кілька кіл судів

Водночас суд залишив у силі поновлення викладачки на роботі та виплату компенсації за вимушений прогул.

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Конфлікт у школі мистецтв розпочався у квітні 2024 року. Тоді керівництво оголосило викладачці протягом кількох днів три догани поспіль за порушення робочого розкладу та самовільну зміну часу занять, проведення уроків російською мовою — на підставі колективної скарги колег, та за порушення педагогічної етики та скарги батьків учениці на те, що викладачка кричала на дитину й била її по пальцях.

Після цього, 30 квітня 2024 року, жінку звільнили за систематичне невиконання трудових обов’язків. Педагог не погодилася з таким рішенням і звернулася до суду. Вона вимагала поновити її на посаді та виплатити компенсації.

Жінка зазначила, що після заяви батьків про насильницькі уроки з ударами дитини по пальцях, на неї почав психологічно тиснути керівний склад закладу. Вона зазначала, що їй почали перешкоджати у вчасному проведенні уроків та покарали за прохання батьків провести уроки раніше. Викладачка звернулася зі скаргою до Департаменту культури, молоді та спорту.

Суд першої інстанції повністю став на бік роботодавця, визнавши законними і догани, і звільнення. Апеляційний суд частково задовольнив позов викладачки. Він скасував накази про звільнення та дві догани — щодо російської мови та педагогічної етики, поновив її на роботі та стягнув 124 553,69 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу разом із 2 000 грн моральної шкоди.

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Потім справа дійшла до Верховного Суду.

Позиція Верховного Суду

Касаційний суд переглянув матеріали справи та дійшов компромісного, але суворого з погляду трудового права висновку.

Догани є обґрунтованими. Верховний Суд встановив, що апеляційна інстанція помилково скасувала другу та третю догани. Колективна скарга викладачів щодо мови викладання та результати службового розслідування щодо етики й інцидентів із дитиною підтверджують порушення з боку викладачки. Відповідно, рішення суду першої інстанції в цій частині залишили в силі. Звільнення — незаконне. Попри законність доган, Верховний Суд підтвердив скасування наказу про звільнення. Ключова підстава полягає в тому, що для звільнення за систематичне невиконання обов’язків недостатньо самих лише попередніх доган. Роботодавець зобов’язаний довести скоєння нового конкретного дисциплінарного проступку безпосередньо перед звільненням. У наказі про звільнення натомість містилося лише посилання на минулі стягнення без фіксації нового порушення.

Суд залишив у силі поновлення викладачки на посаді та стягнення середнього заробітку за вимушений прогул та компенсацію моральної шкоди.

Водночас Верховний Суд уточнив порядок виплати заробітку за час прогулу: роботодавець як податковий агент зобов’язаний самостійно утримати з цієї суми всі передбачені законом податки та збори перед фактичною виплатою працівниці. Також заклад має виплатити державі судовий збір у розмірі 2 456,74 грн.

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Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Російська мова в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні готують повну заборону російськомовного культурного контенту в публічному просторі. За словами мовної омбудсманки Олени Івановської, відповідні правки вже підготували для розгляду Верховною Радою.

Зміни до Закону «Про культуру» мають повністю вивести з правового поля будь-які російськомовні музичні твори та продукти, незалежно від того, хто їх виконує.

Також нові ініціативи чітко визначають правила для освітньої та позашкільної сфер: у школах, гуртках і секціях викладання та спілкування мають відбуватися виключно українською мовою. Винятки передбачені лише для закладів національних меншин.

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