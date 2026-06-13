Уроки війни для Заходу: українська оборонка закликає Європу ховати підприємства

Україна розподіляє виробництво зброї, щоб не створювати «великих мішеней» / © Associated Press

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Через постійну загрозу ракетних і дронових ударів з боку Росії українські виробники зброї змушені відмовитися від великих заводів на користь розподіленого виробництва. Такий підхід робить виготовлення озброєння дорожчим та складнішим, проте гарантує виживання підприємств в умовах повномасштабної війни.

Про це пише видання Business Insider із посиланням на українських посадовців та керівників оборонних підприємств.

Розподілене виробництво та безпека

Заступник секретаря РНБО України Давид Алоян наголосив, що масштаби російської загрози вимагають від європейських союзників термінової зміни підходів. За його словами, деяким західним державам варто вже зараз починати ховати свої стратегічні підприємства.

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Виконавчий директор компанії Ark Robotics зазначив, що їхня головна стратегія полягає у виробництві деталей на абсолютно різних майданчиках. Замість створення однієї великої фабрики вони створюють кілька виробничих локацій, щоб не привертати до себе зайвої уваги ворога.

«Це необхідно, але це не ідеально», — пояснив керівник підприємства.

Його компанія має понад 50 інженерів по всій Європі, включно з командами розробників в українській столиці. Через колосальні руйнування в Україні підприємство поступово розширює своє виробництво в інших європейських країнах.

Виживання заводів після ударів

Директор з розвитку бізнесу компанії Frontline Robotics Микита Рожков розповів, що вони повністю адаптували свої процеси для виживання у випадку втрати будь-якого зі своїх майданчиків. Фірма має штат із понад 400 працівників, які розділені на безліч команд у різних куточках країни.

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Деякі великі українські виробники безпілотників змушені працювати на більш ніж 15 різних локаціях одночасно. Водночас функціонування єдиного великого комплексу було б набагато економнішим та ефективнішим з точки зору логістики.

Керівник фірми Himera Міша Рудомінський також підтвердив масову практику поділу потужностей на дрібні локації. Багато компаній розбивають свої лінії на 10 або навіть 15 невеликих приміщень, де працює лише по кілька людей.

«Ми віримо, що один із ключових уроків з України полягає в тому, що стійкість не може залежати від одного об’єкта, одного постачальника чи одної локації», — підсумував керівник Ark Robotics.

Західні країни потребують змін

Західні аналітики та військові чиновники також попереджають, що ракетна загроза з повітря значно зросла. Європейським арміям потрібно починати розосереджувати свої стратегічні активи, хоча вони не робили цього протягом багатьох десятиліть поспіль.

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Заступник верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі сер Джон Стрінгер підтвердив необхідність нових підходів. Досвід нашої держави чітко показує, що покладатися на гігантські центри планування повітряних операцій більше не можна.

«Це більше не є життєздатним», — наголосив представник Альянсу.

Крім виробничих потужностей, західні союзники уважно вивчають гнучку тактику застосування української авіації. Постійні переміщення бойових літаків між різними аеродромами допомогли врятувати повітряні сили від повного знищення.

Нагадаємо, Україна сьогодні відіграє ключову роль у розвитку сучасних підходів до застосування безпілотних систем на полі бою. У США заявили, що відстають від України у питаннях виробництва і розробки дронів.

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