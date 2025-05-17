Як підживити буряк навесні? / © Pexels

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Буряки в Україні вирощують практично на кожному городі. Адже цей корнеплід багатий на вітаміни та мінерали, а ще є основним інгредієнтом української національної страви — борщу. Щоб отримати великий урожай вже в кінці літа, потрібно знати, як підживити буряк навесні.

Яких добрив потребує буряк

Хоча буряк не можна назвати примхливою рослиною, але він все ж потребує регулярного внесення збалансованих мінеральних добрив для плодоношення і правильного розвитку. Наприклад, в період, коли активно росте бадилля, цьому овочу потрібен азот. А від кінця липня краще вносити калій і фосфор, які допомагають збільшити об'єм коренеплоду, підвищити тривалість його зберігання.

Крім цих мікроелементів буряки також потребують цілого ряду інших речовин. Зокрема, магнію, кобальту, марганцю, міді, бору, заліза, цинку, молібдена і сірки. Дефіцит кожної з них може значно знизити врожайність.

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Щоб зрозуміти, якого саме мікроелементу не вистачає рослині, потрібно звернути увагу на стан бадилля:

бадилля стало червоного кольору — в ґрунті недостатньо натрію, тому потрібно щедро полити грядку сольовим розчином (на 1 літр води візьміть 1 столову ложку солі), а потім присипати зверху землю попелом;

жовті плями на листках — рослина потребує калію, який вона може отримати, якщо підлити кущі спеціальним розчином: на 10 літрів води візьміть 4 столові ложки хлористого калію і 1 склянку вапна;

бадилля надто дрібне — в ґрунті мало азоту, обсяг якого можна підвищити за допомогою народних засобів (розчин пташиного посліду або коров'яку) чи купити вже готові мінеральні комплекси.

Якщо з осені правильно підготувати грядки для майбутнього висаджування буряків, то така допомога навесні може і не знадобитися.

Як підживити буряк, якщо він погано сходить

Особливого догляду за буряком не потрібно, але тільки за умови, якщо ви правильно підживете насіння та ґрунт навесні. Наприклад, досвідчені городники радять залишити насіння буряка у розчині попелу на ніч (на 1 л води потрібно 1 столову ложку попелу), а в лунки добавити коров'як або курячий послід з соломою.

Не забудьте також удобрити перед висаджуванням і сам ґрунт. Для цього відмінно підійде компост.

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Якщо ви помітили, що насіння не сходить або робить це надто повільно, можна підживити буряк:

нашатирний спирт — якщо коренеплодам не вистачає азоту або потрібно побороти шкідників. На 10 літрів води візьміть 1-2 столові ложки нашатирного спирту, розчином полийте грядки.

деревний попіл і дріжджі — для зміцнення коріння і боротьби з нескійкою весняною температурою. На 10 літрів води потрібно взяти 200 г свіжих (10 г сухих) дріждів і 2-3 ложки цукру, настоювати 2-3 години. Перед підживленням на грядку нанести деревний попіл (100 г на 1 квадратний метр).

курячий послід і гній — вносять в період розвитку наземної частини буряка. Перепрілий гній розводять з водою у співвідношені 1:8, а курячий послід у співвідношені 1:12. Поливають розчинами лише прикореневу частину, щоб не обпалити коріння.

трав'яний розчин — найкраще добриво для буряка, яке насичує коренеплоди мікроелементами і бактеріями-помічниками. В бак ємність 50 л додайте різні бур'яни, бадилля, кропиву, залийте водою і залишіть на 10 днів. Щодня розчин потрібно помішувати.

сіль — на 10 літрів воли потрібно 1-2 столові ложки солі. Вносити розчин в ґрунт потрібно так, щоб не зачепити листя. Цей варіант можна використовувати лише тоді, коли листя буряка вже почервоніло, це підживлення зробить плоди соковитими і солодкими.

вапно — допомагає позбутися основного ворога буряка — кислого ґрунту. Готувати розчин досить просто: на 12 літрів води потрібно взяти склянку вапна. Вносять підживлення тоді, коли вже з'явилося хоча б 5 листочків.

В червні листя буряка не забудьте підживити розчином марганцівки, сечовиною і борною кислотою. Вносять підживлення вранці і ввечері. Завдяки таким маніпуляціям урожай можна буде зібрати вже наприкінці серпня — початку вересня.

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