Уряд дозволив бронювати від мобілізації 100% фахівців: про яку категорію йдеться

Сертифіковані оператори протимінної діяльності, серед яких можуть бути підприємства, установи та організації, отримують змогу забронювати 100% підрозділів, які безпосередньо беруть участь у розмінуванні. Таке рішення ухвалив уряд.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Відповідне рішення викликано тим, що гуманітарне розмінування України є одним з ключових завдань, яке має забезпечити нормальну життєдіяльність громадян України на територіях, що деокуповані або будь-яким чином були під впливом воєнних дій агресора.

Розмінування дозволить значно поліпшити аграрний потенціал країни, особливо в південних областях України, де проблема позбавлення сільськогосподарських угідь небезпечних боєприпасів є найвищою.

Хто конкретно може бути заброньованим в операторів розмінування?

Як роз'яснює Міністерство економіки, бронювання передбачає збереження у повному складі співробітників таких напрямків:

нетехнічне або технічне обстеження;

очищення;

інспектування;

контроль якості.

Під бронювання потрапляють цивільні, які мають базову підготовку, що достатня для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів. “Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання. Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування”, — зазначається в повідомленні Мінекономіки.

Станом на червень 2024 року в Україні є 42 сертифікованих оператори протимінної діяльності. Ще 53 організації перебувають в процесі отримання сертифікації. Наразі до гуманітарного розмінування залучено приблизно 2000 фахівців та 1,9 тисячі спеціалістів оперативного реагування.

Нагадаємо, працівники ТЦК можуть виписати повістку чоловікові, навіть якщо він був заброньований на роботі, але не має з собою відповідних документів, що підтверджують це. Детальніше — за посиланням.

Економічне бронювання працівників від мобілізації: як це може бути

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