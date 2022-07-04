Уряд формує електронну мапу України для відбудови зруйнованих регіонів - Шмигаль

Очільник Уряду Дунис Шмигаль на конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано. / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Уряд вже зараз формує електронну мапу України, де фіксуються всі збитки, завдані війною.

На основі неї партнери України спільно з Кабміном, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проєкти відбудови та трансформації регіонів.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції з питань відновлення України в швейцарському місті Лугано.

"Міжнародні партнери України зможуть принести свій унікальний досвід та розуміння, як збудувати якісно нове середовище у зруйнованих і пошкоджених містах та селах. Як сформувати новий міський простір, як побудувати нові об'єкти за найкращими стандартами. Ця синергія дозволить забезпечити трансформацію регіонів", - озвучив Шмигаль деталі майбутнього плану відновлення України.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, у швейцарському місті Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Одна з перших зустрічей прем'єра Дениса Шмигаля відбулася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

У швейцарському Лугано відкривається конференція з відбудови України

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