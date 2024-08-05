Уряд готує декілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн – Зеленський

Пріоритет керівництва країни – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн.

Кабінет міністрів готує декілька технічних рішень, щоб українські школи у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, могли працювати офлайн протягом всього навчального року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 серпня.

Як розповів Зеленський, він заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, зокрема, щодо регіональної роботи урядовців.

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"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує декілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", – зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, він також отримує регулярні звіти й щодо енергетики – підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури.

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Нагадаємо, міністр освіти й науки України Оксен Лісовий розповів, скільки дітей повернуться до очного навчання 1 вересня.

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