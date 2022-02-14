Уряд готує план для повернення українців з-за кордону, якщо авіарейси будуть скасовані

Уряд готує план для повернення українців з-за кордону, якщо авіарейси будуть скасовані

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення понад 16,6 млрд грн для гарантування безперебійності польотів на території України

Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення, аби Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки й Міністерство інфраструктури підготували план заходів щодо альтернативних шляхів повернення громадян на територію України в разі неможливості виконання вітчизняними пасажирськими авіаперевізниками міжнародних рейсів у повітряному просторі України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Також Кабінет Міністрів під час позачергового засідання 13 лютого ухвалив рішення про виділення понад 16,6 млрд грн для гарантування безперебійності польотів на території України у зв'язку із загостренням зовнішньополітичних загроз. Ці кошти будуть спрямовані на надання необхідних гарантій для страхових та лізингових компаній.

Також уряд вніс зміни до порядку використання коштів резервного фонду бюджету, надавши змогу витрачати кошти на здійснення запобігання негативним явищам на ринку авіаперевезень, пов’язаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрозою нападу та будь-яких військових дій на території України.

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