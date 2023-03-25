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Уряд готує реформування військово-лікарських комісій: що збираються змінити

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Уряд готує реформування військово-лікарських комісій: що збираються змінити

Фото: Урядовий портал

Уряд готує зміни в процесі проходження військово-лікарських комісій.

В Україні готують реформування процесу проходження військово-лікарських комісій. Його планують діджиталізувати і значно полегшити.

Про це йдеться на сайті урядового порталу.

"Мета Уряду — максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс", — підкреслив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, учасники наради вже визначили план дій щодо реформування ВЛК. Експертна група також представила свої напрацювання, визначені за підсумками попередньої наради. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

Вже у квітні може розпочатися пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Окремо було розглянуто питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.

Крім того, МОЗ надало пропозиції щодо реформи медико-соціальних експертних комісій. Денис Шмигаль відзначив, що це має бути комплексне рішення, засноване на міжнародних стандартах, де людина — головний пріоритет.

Нагадаємо, адвокат Андрій Новак в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що робити, коли людина з певним захворюванням проходить медкомісію у військкоматі під час мобілізації, але не може документально довести свій стан здоров’я.

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Дата публікації
Перегляди
2417
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