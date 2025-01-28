Уряд не знайшов підстав для введення санкцій проти Портнова: Шмигаль відповів на петицію

Мінекономіки дійшло висновку, що петиція не містить обставин, які можуть розглядати як підстави для застосування санкцій.

Кабінет Міністрів розглянув петицію із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. Там не знайшли інформації щодо наявності підстав для запровадження обмежень.

Про це йдеться у відповіді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на звернення.

Шмигаль повідомив, що Мінекономіки разом з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, Мін’юстом, поліцією, Бюро економічної безпеки, Держбюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро, Службою безпеки та Офісом генпрокурора доручили розглянути петицію й надати висновки.

"За результатами цього доручення, Мінекономіки дійшло висновку, що петиція не містить обставин, які можуть розглядати як підстави для застосування санкцій згідно із законом", – заявив Шмигаль.

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Водночас рішення Сполучених Штатів щодо санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій, додав він.

Окрім того, в уряді кажуть, що петиція не містить відомостей, які свідчать про терористичну діяльність Портнова у значенні терміна "терористична діяльність" згідно із законом "Про боротьбу з тероризмом", що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій.

"МВС, Національна поліція, БЕБ, Національне антикорупційне бюро, СБУ повідомили Мінекономіки про відсутність на цей момент інформації щодо наявності підстав для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до зазначеної у петиції фізичної особи", — йдеться у відповіді.

У Кабміні підкреслили, що люди, які володіють фактами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають право звернутися до правоохоронців із заявою.

Що відомо про Портнова

Андрій Портнов обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011–2014 роках. У 2014-му Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня. Він закликав амністувати "беркутівців" та розпочати слідство проти учасників Євромайдану.

У березні 2014 року Європейський Союз запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини. Серед них був і Портнов. А в березні 2015 року ЄС продовжив санкції, алеПортнова зі списку виключив.

У березні 2018-го Служба безпеки України порушила справу про держзраду щодо Портнова. Через це той подав позов до суду на СБУ. Справу закрили.

Нагадаємо, у травні 2019 року Портнов повернувся до України після п’ятирічної відсутності. А в грудні 2021-го на нього наклали санкції США.

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