Уряд обіцяє "розвіяти сумніви" ухилянтів: міністр юстиції розповів про нові "стимули"

Надання деяких видів адміністративних послуг буде обмежено для військовозобов'язаних, які не мають військово-облікових документів.
Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що уряд працює над тим, щоб забезпечити належну роботу ТЦК й водночас "стимулювати" ухилянтів, щоб розвіяти їхні сумніви щодо необхідності виконання своїх обов'язків.
Про це повідомив канал "Ми – Україна".
Міністр пояснив, що невдовзі деякі види адміністративних послуг можна буде отримати тільки після надання військово-облікових документів.
"Зараз напрацьовують різні міністерства зміни в постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа. Тобто держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх. І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче", – зазначив Малюська.
Нагадаємо, деякі багатодітні батьки втратять право на відстрочку від мобілізації. Відповідна норма запрацює, після набуття чинності новим законом про мобілізацію.
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