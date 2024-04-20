Уряд обіцяє "розвіяти сумніви" ухилянтів: міністр юстиції розповів про нові "стимули"

Надання деяких видів адміністративних послуг буде обмежено для військовозобов'язаних, які не мають військово-облікових документів.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що уряд працює над тим, щоб забезпечити належну роботу ТЦК й водночас "стимулювати" ухилянтів, щоб розвіяти їхні сумніви щодо необхідності виконання своїх обов'язків.

Про це повідомив канал "Ми – Україна".

Міністр пояснив, що невдовзі деякі види адміністративних послуг можна буде отримати тільки після надання військово-облікових документів.

"Зараз напрацьовують різні міністерства зміни в постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа. Тобто держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх. І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче", – зазначив Малюська.

Нагадаємо, деякі багатодітні батьки втратять право на відстрочку від мобілізації. Відповідна норма запрацює, після набуття чинності новим законом про мобілізацію.

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