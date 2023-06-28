Уряд обрав нового гендиректора "Укроборонпрому": хто ним став та що про нього відомо

Свій шлях в оборонно-промисловому комплексі України Сметанін пройшов від інженера до керівника заводів.

Кабмін призначив нового гендиректора "Укроборонпрому". Ним став Герман Сметанін.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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За його словами, новий керівник оборонного підприємства - "молодий прогресивний лідер", який п ройшов свій шлях в о боронно-промисловому комплексі України від інженера до керівника заводів.

Перед Сметаніним стоїть три головні завдання:

1 . Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.

2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.

3. Трансформувати "Укроборонпром".

Що відомо про Герман Сметанін

За відкрити даними, Герман Сметані родом із Харкова. Йому 30 років. Від 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому. Потім був головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу. А у 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева". Від квітня 2021 року по квітень 2023 року був директором Державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". У квітні 2023 року Кабінет міністр призначенив генеральним директором Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".

Нагадаємо, 27 червня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому", який очолював концерн від 3 грудня 2020 року.

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