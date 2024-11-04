Уряд оновив перелік товарів, які не можна повернути або обміняти: що змінилося

Повернення або обмін інших товарів неможливий без захисного паковання.

Кабінет міністрів України затвердив новий перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню.

Про це йдеться у постанові уряду №1243.

До цього переліку увійшли:

харчові продукти

лікарські засоби

засоби особистої гігієни: зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій або нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні й педикюрні інструменти та інші подібні товари

зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій або нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні й педикюрні інструменти та інші подібні товари косметична продукція та мийні засоби

товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем

Зазначається, що повернення або обмін цих товарів неможливий без захисного паковання, яке перешкоджає вільному доступу до них. Попередній перелік товарів, які не підлягають обміну й поверненню, втратить чинність після набрання чинності новим документом.

Нагадаємо, що українських підприємців позбавили можливості компенсувати втрати, оголосивши про підвищення податків заднім числом.