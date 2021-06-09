Уряд оновив правила пільгового проїзду у громадському транспорті: що зміниться

Відповідні зміни тепер ще повинна схвалити Верховна Рада.

Кабінет міністрів схвалив зміни до деяких законів щодо пільг з оплати проїзду у громадському транспорті.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 червня.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів про пільги з оплати проїзду і деякі інші пільги" передбачає, що такі пільги надаються на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у формі грошової компенсації в порядку і розмірах, визначених такими органами. У документі зазначається, що пільгові категорії громадян мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті без наявності відповідного посвідчення чи довідки.

"Це сприятиме адресності надання пільг, виходячи з можливостей місцевих бюджетів", - сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соцполітики заявили, що планують виплачувати кошти пільговикам або зараховувати безплатні поїздки на картку. Це має допомогти всім учасникам перевезення, переконані в міністерстві. Адже перевізники одразу отримуватимуть гроші за пільговиків, а пасажирам більше не доведеться доводити своє право не безоплатний проїзд.

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