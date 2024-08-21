Уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для осіб, що опікуються хворими: що змінилось

Кабмін змінив правила надання відстрочки від мобілізації для осіб, які доглядають за родичами. Тепер процес надання відстрочки буде регулюватися новими критеріями та вимогами.

Про це повідомляє пресслужба КМУ з посиланням на постанову від 16 серпня 2024 р. № 930.

Тепер військовозобов'язані, які доглядають за хворим батьком або матір'ю свого подружжя, повинні вказувати в заяві про відсутність інших працездатних членів сім'ї, здатних доглядати.

Якщо догляд здійснюється за власною хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьками, інформація про інших працездатних членів сім'ї в заяві не потрібна.

Для догляду за родичами третього ступеня споріднення з інвалідністю І або II групи також потрібно зазначати інформацію про відсутність членів сім'ї першого і другого ступеня. ТЦК при ухваленні рішення про відстрочку перевіряє облік, родинні зв'язки та реєстрацію осіб.

Нагадаємо, комітет ВР з нацбезпеки розгляне законопроєкт про заборону мобілізації другого сина чи доньки матері, якщо він є братом/сестрою загиблого, але від іншого батька.

Крім того, право на відстрочку від мобілізації мають усі військовозобов'язані за наявності відповідних законодавчих підстав. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, відстрочка надається на термін до трьох місяців і потребує періодичного продовження. Військовозобов'язаним потрібно подавати документи для продовження відстрочки кожні кілька місяців. Особи з інвалідністю І, II, III групи не підлягають мобілізації, але мають проходити військовий облік та можуть добровільно служити за контрактом.

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