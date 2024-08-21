Уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для осіб, що опікуються хворими: що змінилось

Кабмін визначив, хто має повідомляти про наявність членів сім'ї, здатних здійснювати постійний догляд.
Кабмін змінив правила надання відстрочки від мобілізації для осіб, які доглядають за родичами. Тепер процес надання відстрочки буде регулюватися новими критеріями та вимогами.
Про це повідомляє пресслужба КМУ з посиланням на постанову від 16 серпня 2024 р. № 930.
Тепер військовозобов'язані, які доглядають за хворим батьком або матір'ю свого подружжя, повинні вказувати в заяві про відсутність інших працездатних членів сім'ї, здатних доглядати.
Якщо догляд здійснюється за власною хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьками, інформація про інших працездатних членів сім'ї в заяві не потрібна.
Для догляду за родичами третього ступеня споріднення з інвалідністю І або II групи також потрібно зазначати інформацію про відсутність членів сім'ї першого і другого ступеня. ТЦК при ухваленні рішення про відстрочку перевіряє облік, родинні зв'язки та реєстрацію осіб.
Нагадаємо, комітет ВР з нацбезпеки розгляне законопроєкт про заборону мобілізації другого сина чи доньки матері, якщо він є братом/сестрою загиблого, але від іншого батька.
Крім того, право на відстрочку від мобілізації мають усі військовозобов'язані за наявності відповідних законодавчих підстав. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, відстрочка надається на термін до трьох місяців і потребує періодичного продовження. Військовозобов'язаним потрібно подавати документи для продовження відстрочки кожні кілька місяців. Особи з інвалідністю І, II, III групи не підлягають мобілізації, але мають проходити військовий облік та можуть добровільно служити за контрактом.
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