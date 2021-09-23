Уряд підтримав законопроєкт про платні дороги: кого стосуватимуться нові правила

Тепер схвалити цей документ мають народні депутати.
Уряд підтримав проєкт закону про платні дороги.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 вересня.
Після затвердження нові правила стосуватимуться вантажівок, вага яких становить 12 тонн і більше. Вони повинні будуть сплатити за проїзд дорогою загального користування від однієї до трьох гривень.
Усі виручені кошти підуть на фінансування будівництва, реконструкції та утримання українських доріг. Щороку 1 липня державні органи будуть переглядати перелік доріг, які будуть платними.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитись у 2024 році. За прогнозами, на підготовку документів та зведення першої траси знадобиться щонайменше три-чотири роки.