Уряд подовжив заборону на ввезення низки товарів з Росії - перелік

Дію ембаргу подовжили на рік.

Кабінет міністрів на рік подовжив заборону на ввезення товарів із Росіїйської Ферерації. Дію ембарго подовжили до 31 грудня 2022 року.

Про це під час засідання уряду 23 грудня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Товари, які заборонені до ввезення в Україну - м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.

"Зазначені дії з боку РФ (застосування торговельних санкцій та обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ стосовно нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки недружніх дій стосовно України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.

Як раніше повідомлялося, Росія від початку 2016 року відмовилася від вільної торгівлі з Україною – запровадила продовольче ембарго та поновила ввізне мито на решту товарів. Крім того, Москва запровадила обмеження для українського експорту в треті країни територією РФ. Санкції Росії – відповідь на набуття чинності економічної частини (зона вільної торгівлі) угоди про асоціацію між України з Євросоюзом.