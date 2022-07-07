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Уряд погодив призначення нового голови Чернівецької ОВА: хто ним стане і що про нього відомо

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Уряд погодив призначення нового голови Чернівецької ОВА: хто ним стане і що про нього відомо

ФОТО: Бук інфо

Кабінет міністрів під час засідання погодив призначення нового очільника Чернівецької обласної військової адміністрації.

Ним став Руслан Запаранюк. Відомо, наразі він очолює чернівецьку філію "Ощадбанку".

Про кадрові питання повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як пише місце видання "Молодий буковинець", кандидат на посаду голови Чернівецької ОВА пообіцяв, що дбатиме про розвиток регіону, якщо таки стане очільником облдержадміністрації. Та додав, що у разі його призначення на посаду готовий приступити до виконання обов'язків.

"Буду розвивати нашу Буковину - вважаю, що вона гідна того, щоб її розвивати у всіх напрямках і щоби вона процвітала. Ефективне процвітання полягає, зокрема, і в тому, щоб область економічно розвивалася і давала якісь блага для мешканців нашого регіон", - прокоментував рішення уряду Запаранюк.

Окрім цього, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Призначено: 

  • Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб;
  • Суярка Сергія Миколайовича державним секретарем Міністерства енергетики України;
  • Лещука Юрія Віталійовича державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.

Натомість урядовці звільнили:

  • Петасюк Ларису Володимирівну з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України;
  • Козирєва Павла Генріховича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Бондаренка Володимира Валерійовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;
  • Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства соціальної політики України

Нагадаємо, 14 червня 2022 року уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Осачука з посади очільника Чернівецької ОВА. Осачука та його помічника пов'язують з махінаціями на гуманітарній допомозі.

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