Уряд погодив призначення нового голови Чернівецької ОВА: хто ним стане і що про нього відомо

Ним став Руслан Запаранюк. Відомо, наразі він очолює чернівецьку філію "Ощадбанку".

Про кадрові питання повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як пише місце видання "Молодий буковинець", кандидат на посаду голови Чернівецької ОВА пообіцяв, що дбатиме про розвиток регіону, якщо таки стане очільником облдержадміністрації. Та додав, що у разі його призначення на посаду готовий приступити до виконання обов'язків.

"Буду розвивати нашу Буковину - вважаю, що вона гідна того, щоб її розвивати у всіх напрямках і щоби вона процвітала. Ефективне процвітання полягає, зокрема, і в тому, щоб область економічно розвивалася і давала якісь блага для мешканців нашого регіон", - прокоментував рішення уряду Запаранюк.

Окрім цього, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Призначено:

Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб;

Суярка Сергія Миколайовича державним секретарем Міністерства енергетики України;

Лещука Юрія Віталійовича державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Натомість урядовці звільнили:

Петасюк Ларису Володимирівну з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України;

Козирєва Павла Генріховича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Бондаренка Володимира Валерійовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;

Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства соціальної політики України

Нагадаємо, 14 червня 2022 року уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Осачука з посади очільника Чернівецької ОВА. Осачука та його помічника пов'язують з махінаціями на гуманітарній допомозі.

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