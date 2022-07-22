Уряд працює над розширенням експортних коридорів: Шмигаль розповів деталі

Кабінет міністрів працює над розширенням експортних коридорів. Це стосується і залізниці, і підписання транспортного "безвізу" з ЄС щодо автомобільних перевезень, і роботи щодо Дунайських перевезень, і розблокування морських портів України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки звільненню острова Зміїний відбувся перший етап деблокади Чорного моря, що в подальшому дозволить збільшити об’єми експорту аграрної продукції на 20%,

Про це очільник уряду розповів під час засідання Кабміну у п'ятницю, 22 липня.

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"Власне, вчора ми побували в портах Ізмаїл та Рені на Одещині, які сьогодні стали для України експортними "воротами" в європейські держави. Після початку війни вантажообіг через наші порти на річці Дунай зріс у 2,5-5 разів. Завдяки нашим Збройним силам, які звільнили острів Зміїний, ми отримали додаткові можливості для експорту й імпорту продукції на цій ділянці. Перший етап деблокади Чорного моря був виконаний і, як наслідок, об’єми експорту аграрної продукції можуть зрости на 20%, або на 500 тисяч тонн", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що питання розблокування морських портів для економіки України – це питання на мільярди доларів. За його словами, у червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів - це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни.

"Звичайно, зараз показники експорту аграрної продукції далекі від нашого довоєнного обсягу, але над вирішенням цього питання зараз активно працює вся вертикаль української державної влади. Особливо актуально це експортне питання постає сьогодні, коли в Україні повним ходом ідуть жнива. Уже зараз нашими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. Всього цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн. За гарними сценаріями, це близько 70% від показника 2020/21 років",- додав міністр.

Шмигаль зауважив, що уряд зараз максимально залучений до підтримки аграрного сектору. Видано більш ніж 40 млрд гривень доступних кредитів. Окрім цього, Україна має окремі програми й домовленості щодо ввезення до України спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових.

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"Долучаємо до такої підтримки і наших міжнародних партнерів. Цього тижня Сполучені Штати оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 млн доларів. USAID планує залучити на цю програму ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, аби загальна сума склала 250 млн доларів. Крім того, маємо окремі програми й домовленості щодо ввезення до України спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна", - сказав він.

Нагадаємо, у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН офіційно підписали угоду щодо розблокування експорту зерна. Також дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН підписала Росія. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів".