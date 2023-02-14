Уряд призначив першого заступника Резнікова та замміністрів Клименка: хто ними став

У вівторок, 14 лютого, Кабмін призначив першого заступника міністра оборони України Олексія Резнікова та заступників очільника МВС Ігоря Клименка. Першим замміністором Резнікова став командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

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Уряд зв ільнив:

Івана Руснака з посади першого заступника Міністра оборони.

з посади першого заступника Міністра оборони. Олега Гайдука з посади заступника Міністра оборони.

з посади заступника Міністра оборони. Олександра Котія з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Натомість призначив:

Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони .

першим заступником міністра оборони . Богдана Драп’ятого заступником міністра внутрішніх справ.

заступником міністра внутрішніх справ. Катерини Павліченко заступником міністра внутрішніх справ.

заступником міністра внутрішніх справ. Олексія Сєргєєва заступником міністра внутрішніх справ.

заступником міністра внутрішніх справ. Василя Тетері заступником міністра внутрішніх справ.

заступником міністра внутрішніх справ. Леоніда Тимченка заступником міністра внутрішніх справ.

заступником міністра внутрішніх справ. Інни Ящук державним секретарем міністерства внутрішніх справ.

Також урядовці ухвалили інші кадрові питання. Звільнили:

Юлію Ворону з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України; Анатолія Посполітака з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Тим часом призначили:

Станіслава Музиченка першим заступником голови Державної регуляторної служби України;

першим заступником голови Державної регуляторної служби України; Лесю Яблонську заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Олега Липового заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Мережі, що він запросив на посади своїх заступників Віталія Дейнегу, Андрія Шевченка та Олександра Павлюка. Ці кандидатури мав погодити президент Володимир Зеленський, а потім затвердити уряд.

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