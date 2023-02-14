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Уряд призначив першого заступника Резнікова та замміністрів Клименка: хто ними став

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Уряд призначив першого заступника Резнікова та замміністрів Клименка: хто ними став

ФОТО: Олександр Павлюк/Telegram

Відповідні кадрові рішення урядовці ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

У вівторок, 14 лютого, Кабмін призначив першого заступника міністра оборони України Олексія Резнікова та заступників очільника МВС Ігоря Клименка. Першим замміністором Резнікова став командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі. 

Уряд звільнив:

  • Івана Руснака з посади першого заступника Міністра оборони. 
  • Олега Гайдука з посади заступника Міністра оборони.  
  • Олександра Котія з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Натомість призначив:

  • Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони .
  • Богдана Драп’ятого заступником міністра внутрішніх справ.
  • Катерини Павліченко заступником міністра внутрішніх справ.
  • Олексія Сєргєєва заступником міністра внутрішніх справ. 
  • Василя Тетері заступником міністра внутрішніх справ. 
  • Леоніда Тимченка заступником міністра внутрішніх справ. 
  • Інни Ящук державним секретарем міністерства внутрішніх справ.

Також урядовці ухвалили інші кадрові питання. Звільнили:

  • Юлію Ворону з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Анатолія Посполітака з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Тим часом призначили:

  • Станіслава Музиченка першим заступником голови Державної регуляторної служби України;
  • Лесю Яблонську заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Олега Липового заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Мережі, що він запросив на посади своїх заступників Віталія Дейнегу, Андрія Шевченка та Олександра Павлюка. Ці кандидатури мав погодити президент Володимир Зеленський, а потім затвердити уряд.

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