Уряд призначив першого заступника Резнікова та замміністрів Клименка: хто ними став

Відповідні кадрові рішення урядовці ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.
У вівторок, 14 лютого, Кабмін призначив першого заступника міністра оборони України Олексія Резнікова та заступників очільника МВС Ігоря Клименка. Першим замміністором Резнікова став командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
Уряд звільнив:
- Івана Руснака з посади першого заступника Міністра оборони.
- Олега Гайдука з посади заступника Міністра оборони.
- Олександра Котія з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Натомість призначив:
- Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони .
- Богдана Драп’ятого заступником міністра внутрішніх справ.
- Катерини Павліченко заступником міністра внутрішніх справ.
- Олексія Сєргєєва заступником міністра внутрішніх справ.
- Василя Тетері заступником міністра внутрішніх справ.
- Леоніда Тимченка заступником міністра внутрішніх справ.
- Інни Ящук державним секретарем міністерства внутрішніх справ.
Також урядовці ухвалили інші кадрові питання. Звільнили:
- Юлію Ворону з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
- Анатолія Посполітака з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України.
Тим часом призначили:
- Станіслава Музиченка першим заступником голови Державної регуляторної служби України;
- Лесю Яблонську заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Олега Липового заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Мережі, що він запросив на посади своїх заступників Віталія Дейнегу, Андрія Шевченка та Олександра Павлюка. Ці кандидатури мав погодити президент Володимир Зеленський, а потім затвердити уряд.
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