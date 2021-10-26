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Уряд призначив тимчасове правління "Укрзалізниці": хто увійшов до складу

Уряд призначив тимчасове правління "Укрзалізниці": хто увійшов до складу

"Укрзалізниця"

Такий склад правління має працюватии тимчасово.

Уряд звільнив усіх членів АТ "Укрзалізниці" та затвердив новий склад тимчасового правління.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1101 від 25 жовтня.

Очолюватиме тимчасовий склад правління буде колишній радник міністра інфраструктури Олександр Камишін. Також членами тимчасового правління акціонерного товариства “Українська залізниця” призначили:

  • Бойка Григорія Анатолійовича,
  • Логунова Ореста Миколайовича,
  • Лященка Євгена Анатолійовича,
  • Перцовського Олександра Семеновича,
  • Черніцького Романа Романовича.

Уряд визначив, що такий склад правління має працювати тимчасово. Постійний склад оберуть після призначення нової наглядової ради - не пізніше 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" потрапила в скандал через умови в потязі, що курсує за маршрутом Хмельницький — Київ.

 
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