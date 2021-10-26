Уряд призначив тимчасове правління "Укрзалізниці": хто увійшов до складу

Уряд призначив тимчасове правління "Укрзалізниці": хто увійшов до складу

Такий склад правління має працюватии тимчасово.

Уряд звільнив усіх членів АТ "Укрзалізниці" та затвердив новий склад тимчасового правління.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1101 від 25 жовтня.

Очолюватиме тимчасовий склад правління буде колишній радник міністра інфраструктури Олександр Камишін. Також членами тимчасового правління акціонерного товариства “Українська залізниця” призначили:

Бойка Григорія Анатолійовича,

Логунова Ореста Миколайовича,

Лященка Євгена Анатолійовича,

Перцовського Олександра Семеновича,

Черніцького Романа Романовича.

Уряд визначив, що такий склад правління має працювати тимчасово. Постійний склад оберуть після призначення нової наглядової ради - не пізніше 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" потрапила в скандал через умови в потязі, що курсує за маршрутом Хмельницький — Київ.

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