Уряд призначив тимчасове правління "Укрзалізниці": хто увійшов до складу

Такий склад правління має працюватии тимчасово.
Уряд звільнив усіх членів АТ "Укрзалізниці" та затвердив новий склад тимчасового правління.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1101 від 25 жовтня.
Очолюватиме тимчасовий склад правління буде колишній радник міністра інфраструктури Олександр Камишін. Також членами тимчасового правління акціонерного товариства “Українська залізниця” призначили:
- Бойка Григорія Анатолійовича,
- Логунова Ореста Миколайовича,
- Лященка Євгена Анатолійовича,
- Перцовського Олександра Семеновича,
- Черніцького Романа Романовича.
Уряд визначив, що такий склад правління має працювати тимчасово. Постійний склад оберуть після призначення нової наглядової ради - не пізніше 31 грудня 2021 року.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" потрапила в скандал через умови в потязі, що курсує за маршрутом Хмельницький — Київ.