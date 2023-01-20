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Уряд призначив тимчасового очільника Нацполіції: хто ним став і що про нього відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Уряд призначив тимчасового очільника Нацполіції: хто ним став і що про нього відомо

Фото: Національна поліція України

Тимчасовим очільником Нацполіції став голова поліції Києва.

Кабінет міністрів у п'ятницю, 20 січня, ухвалив рішення призначити тимчасового виконувачем обов'язків голови Нацполіції України Івана Вигівського. 

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Відсьогодні (20 січня - ред.) начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки голови Національної поліції України", - сказано у повідомленні.

Що відомо про Івана Вигівського

Відомо, Іван Вигіський є начальником Головного управління Національної поліції у місті Києві. Був призначений на цю посаду 11 серпня 2021 року. За відкритою інформацією, Вигівський народився 26 березня 1980 року на Житомирщині. Працювати в МВС розпочав у 1999 році на посаді слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

У 2015-2016 роках працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. У 2016-му Вигівського призначили на посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. Із 14 лютого 2020 року Вигівський обіймав посаду начальника ГУНП в Полтавській області.

Нагадаємо, 18 січня уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього тимчасове виконання обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах.

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Дата публікації
Перегляди
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