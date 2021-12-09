Уряд пропонує штрафувати за заперечення агресії РФ та окупації Криму і Донбасу

Документи будуть направлені до Верховної Ради.

Уряд пропонує штрафувати за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України, публічне заперечення тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО), Криму та Севастополя.

Про це стало відомо із засідання Кабміну 9 грудня.

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За публічне заперечення накладатимуть штрафи в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, за повторне заперечення - від 34 до 51 тисячі гривень. Штрафи стосуватимуться до національних та іноземних публічних діячів, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, політично значущих осіб.

Згідно з проектом закону, "під публічним запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України слід розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш як однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення та/або графічне зображення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях в межах державного кордону іноземної держави або як окремого територіального суб’єкта поза межами державного кордону України".

Як пояснюється у документі, штрафи накладатимуться, якщо такі вислови, здебільшого, були опублікувані у пресі, переданні по радіо, телебаченню чи за допомогою використанням інших засобів масової інформації, поширення в Інтернеті чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку, повідомлення в публічних виступах, демонстрації у громадських місцях плакатів, гасел, інших творів, а також розповсюдження листівок чи інших друкованих матеріалів.

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Під публічним запереченням слід розуміти хоча б одне "відкрите звернення до більш як однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове заперечення дій Російської Федерації та її посадових осіб, у тому числі у сфері зовнішніх зносин, з надання юридичної сили нормативно-правовим актам та документам, виданим органами влади Російської Федерації, стосовно тимчасово окупованої території після 20 лютого 2014 року"

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Кремль готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ. Німецька газета Bild опублікувала три фази можливої війни України з Росією і мапу ймовірного нападу РФ.

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