Уряд пропонує виділити 1,4 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та вакцини

Додаткові кошти будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

Уряд пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом та зокрема на закупівлю вакцин. Вже схвалили відповідний законопроєкт, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням.

Про це 16 червня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також читайте В Україні подовжують карантин

Загалом в України є домовленості на поставки більш ніж 40 млн доз вже цього року. Частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси.

"Додаткові 1,4 млрд грн будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. 15 червня почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль пообіцяв, що до кінця червня до ВР направлять оновлену програму дій. Саму програму дій складатимуть за принципами, які використовує ООН та Світовий банк.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання