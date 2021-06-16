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Уряд пропонує виділити 1,4 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та вакцини

Уряд пропонує виділити 1,4 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та вакцини

Associated Press

Додаткові кошти будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

Уряд пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом та зокрема на закупівлю вакцин. Вже схвалили відповідний законопроєкт, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням.

Про це 16 червня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Загалом в України є домовленості на поставки більш ніж 40 млн доз вже цього року. Частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси. 

"Додаткові 1,4 млрд грн будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. 15 червня почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль пообіцяв, що до кінця червня до ВР направлять оновлену програму дій. Саму програму дій складатимуть за принципами, які використовує ООН та Світовий банк.

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