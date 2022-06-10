Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу: хто може оформити заявку

Кабінет міністрів України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе українській економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення.

Держава надасть безповоротні гранти для створення тисяч нових мікробізнесів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 10 червня.

За його словами, стратегія передбачає низку програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

Серед ініціатив - безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств. Мова, зокрема, про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання.

"Заявки будуть подаватися через Дію у формі бізнес-плану, який розглядають незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах "5-7-9". Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні від 1 липня можуть повернути всі мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема – на автомобілі.