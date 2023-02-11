Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед чиновників, які можуть виїхати за кордон: що відомо

Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження

Кабінет міністрів розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Також читайте В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон під час воєнного стану: що відомо

Відповідно до змін, жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. Для виїзду за кордон їй потрібно мати:

паспортний документ для виїзду за кордон,

свідоцтво про народження дитини,

а також документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Для чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем, за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері, потрібно мати ті ж документи і ще показати прикордонникам документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини самостійно.

Заборона на виїзд чиновників за кордон

Кабінет Міністрів 27 січня ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження. Постанова також стосується жінок-держслужбовиць.

В ДПСУ уточнили, що чиновники можуть виїжджати за кордон до своїх неповнолітніх дітей у разі, якщо є батьками-одинаками, а також у разі смерті членів сім’ї за кордоном.

Чоловікам можуть дозволити виїзд за кордон під час війни: кому та за яких умов

Читайте також: