Уряд Шотландії відмовляється від оплати житла для українських біженців: у чому причина

Там зазначили, що бюджет уряду залишається "надзвичайно складним" і потрібно ухвалювати "важкі рішення".

У Шотландії Уряд відмовився виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на короткострокове житло для біженців з України.

Про це пише Daily record.

У жовтні 2023 року керівники місцевох влади надіслали уряду лист, в якому вимагали відшкодування витрат на схему "суперспонсора", яка запрацювала в березні 2022 року. Зазначається, що саме ця схемат дозволила українським біженцям отримати дозвіл на в'їзд і тимчасове житло. За цією схемою до країни прибули 17 463 особи, багато з них були розміщені в готелях і на круїзних лайнерах.

"Уряд минулого року виділив 10 млн фунтів стерлінгів на покриття "додаткових" витрат, пов'язаних із короткостроковим проживанням біженців. Цього року фінансування не може тривати через проблеми з бюджетом", - вказано у повідомленні.

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Як заявила секретарка Кабінету міністрів соціальної справедливості Ширлі-Енн Сомервілль, бюджет уряду залишається "надзвичайно складним" і потрібно ухвалювати "важкі рішення".

"З цієї причини, на жаль, я не можу погодити продовження фінансування "прийнятних витрат" у 2023-2024 роках", - сказала вона.

Додамо, у країнах Європи на сьогодні перебуває понад 4,1 мільйона українських шукачів притулку.

Водночас міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дібвад Бек заявив, що біженці з України, які отримали тимчасовий прихисток у країні, після закінчення війни мають повернутися додому. Він зауважив, що українці "культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу", проте все одно живуть інакше, ніж данці.

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