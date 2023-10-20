Уряд скасував перепис населення 2023 року: на коли перенесли

В Україні скасували перепис населення, запланований на 2023 рік.

Уряд визнав не чинним своє розпорядження про проведення Всеукраїнського перепису населення 2023 року.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, розпорядження, яке було ухвалено 9 грудня 2020 року, скасували. Перепис населення тепер буде можливий лише після скасування воєнного стану в Україні.

"Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення". Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - написав Мельничук у своєму телеграмі.

Останній перепис в Україні проходив 2001 року. Тоді в Україні проживало 48 457 000 осіб.

Нагадаємо, за інформацією Інституту демографії України, на початок 2022 року в Україні, включно із окупованим Кримом та ОРДЛО, проживало трохи більше 42 млн українців. Після початку повномасштабної війни в Україні зросла смертність та почалася шалена міграція. Тож наразі у кордонах 1991-го року мешкає приблизно 35-36 млн українців.

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