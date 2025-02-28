Уряд скасував систему "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі

Відтепер водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші підстави для перетину кордону.

Кабінет міністрів припинив роботу системи "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

У відомстві нагадали, що уряд 25 лютого схвалив зміни до постанови № 57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, які прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, які прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях", - пояснили в Мінрозвитку.

Крім того, уряд доручив Мінсоцполітики разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобовʼязаних чоловіків.

Нагадаємо, що Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медичних вантажів і гуманітарної допомоги.

Крім того, Мінкульт запропонував зміни до законодавства, щоб припинити незаконне використання дозволів на виїзд митців за кордон. Від 3 березня митці не зможуть виїхати за кордон.

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