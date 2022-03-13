Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Уряд спростив процедуру ввезення товарів військового призначення на період воєнного стану

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уряд спростив процедуру ввезення товарів військового призначення на період воєнного стану

Фото: kmu.gov.ua

Уряд спростив видачу дозвільних документів для ввезення.

Кабінет міністрів України постановою від 10 березня 2022 №247 на період воєнного стану розширив коло суб’єктів господарювання, які мають можливість імпортувати в Україну товари військового призначення для потреб оборони держави, та спрощено порядок реєстрації таких суб’єктів в Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів. 

Про це повідомляє Державна митна служба України.
      
Отримання від Кабміну повноважень на право здійснення такого імпорту у зазначений період не вимагається.

Урядове рішення поширюється виключно на суб’єктів господарювання України, які здійснюють або мають намір здійснювати імпорт товарів військового призначення для потреб:

 ⁃ правоохоронних органів;
 ⁃ Збройних Сил України;
 ⁃ інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
 ⁃ інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Нагадаємо, на оборону держави додатково спрямовано понад 50 млрд грн.

Читайте також:

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація