Уряд спростив процедуру ввезення товарів військового призначення на період воєнного стану

Уряд спростив видачу дозвільних документів для ввезення.
Кабінет міністрів України постановою від 10 березня 2022 №247 на період воєнного стану розширив коло суб’єктів господарювання, які мають можливість імпортувати в Україну товари військового призначення для потреб оборони держави, та спрощено порядок реєстрації таких суб’єктів в Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Отримання від Кабміну повноважень на право здійснення такого імпорту у зазначений період не вимагається.
Урядове рішення поширюється виключно на суб’єктів господарювання України, які здійснюють або мають намір здійснювати імпорт товарів військового призначення для потреб:
⁃ правоохоронних органів;
⁃ Збройних Сил України;
⁃ інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
⁃ інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.
Нагадаємо, на оборону держави додатково спрямовано понад 50 млрд грн.
Читайте також: