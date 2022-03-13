Уряд спростив процедуру ввезення товарів військового призначення на період воєнного стану

Уряд спростив видачу дозвільних документів для ввезення.

Кабінет міністрів України постановою від 10 березня 2022 №247 на період воєнного стану розширив коло суб’єктів господарювання, які мають можливість імпортувати в Україну товари військового призначення для потреб оборони держави, та спрощено порядок реєстрації таких суб’єктів в Держекспортконтролі та отримання ними відповідних дозвільних документів.

Про це повідомляє Державна митна служба України.



Отримання від Кабміну повноважень на право здійснення такого імпорту у зазначений період не вимагається.

Урядове рішення поширюється виключно на суб’єктів господарювання України, які здійснюють або мають намір здійснювати імпорт товарів військового призначення для потреб:

⁃ правоохоронних органів;

⁃ Збройних Сил України;

⁃ інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

⁃ інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Нагадаємо, на оборону держави додатково спрямовано понад 50 млрд грн.

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