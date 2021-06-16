Уряд та Меморіал Голокосту "Бабин Яр" оголосили плани до 80-х роковин розстрілів

6 жовтня буде відкрито першу частину Меморіального комплексу в Бабиному Яру.

Офіційна церемонія, присвячена 80 роковинам розстрілів у Бабиному Яру, відбудеться 6 жовтня 2021 року.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міжнародними лідерами та митцями Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Захід відбудеться на території Бабиного Яру за участі світових лідерів, представників єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, які рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Крім того, до офіційної церемонії 6 жовтня Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представить два нових об’єкти на території урочища – "Кришталеву стіну плачу" та "Курган пам'яті".

"Кришталеву стіну плачу" презентує художниця-концептуалістка Марина Абрамович. "Голокост змінив історію людства назавжди. Усі ми емоційно вражені цією трагедією. Коли я усвідомлювала свій внесок у проект, пов’язаний із темою Бабиного Яру, для мене були важливими три речі. По-перше, об’єкт не повинен бути лише скульптурою. По-друге, він має бути інтерактивним. По-третє, об’єкт не може бути лише відображенням минулого, а повинен нести послання у майбутнє", – наголосила Марина Абрамович.

Цей меморіальний об’єкт буде одним із найбільших збудованих у Європі протягом останнього десятиліття. Його довжина досягатиме 40 метрів, а висота 3 метри. Стіна складатиметься з 75 кварцових блоків, одночасно її зможуть відвідати 25 людей. Кристали кварцу містять в собі антрацит – найпоширеніший вид вугілля в Україні. Тому для зведення інсталяції використовується саме цей матеріал.

"Курган пам'яті" стане першим музейним простором на території Бабиного Яру. Спроектований архітектурною компанією SUB, він відтворює історію трагедії Бабиного Яру за допомогою технологій 3D-моделювання, розробленого Центром просторових технологій. Ширина і довжина будівлі сягатимуть 80 метрів, а висота – 15 метрів. Дах буде розсувною конструкцію, під якою знаходиться експозиційний простір. Форма об’єкту нагадуватиме кургани – традиційні для українських степів давні поховання у формі пагорбу із землі і каміння.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що держава готує серйозний план заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. "Для нас є дуже важливим, що після 80 років з того часу, як сталася ця жахлива трагедія, і на 30-й рік незалежності України президент Володимир Зеленський став тим, хто нарешті взяв під особистий контроль це питання. І ми дійсно почали будувати Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", перша черга якого буде відкрита вже в цьому році. Це є подією світового масштабу, щоб зайвий раз наголосити, що подібні трагедії не мають повторюватися. З іншого боку, це ще раз продемонструє, що Україна є країною толерантності, мирною країною. І це особливо для нас має значення сьогодні, коли сьомий рік, на жаль, на території України триває війна. І ми робимо все для того, щоб на нашу землю прийшов мир, повернулися наші території, перестали гинути наші герої", – наголосив Андрій Єрмак. Він додав, що президент поставив завдання, аби протягом кількох років весь меморіал був завершений і почав працювати як музейний комплекс.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у свою чергу, повідомив, що найближчим часом Кабінет Міністрів планує затвердити План заходів у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. "Реалізація та підтримка ініціатив щодо меморіалізації подій у Бабиному Яру – це засвідчення нашої скорботи та усвідомлення найбільшої трагедії, що сталася на Європейському континенті у минулому сторіччі", – зазначив очільник уряду. За словами прем'єр-міністра, має бути консолідація зусиль благодійних організацій, держави та науковців, аби гідно вшановувати пам’ять загиблих.

Прем'єр-міністр також зазначив, що підготовку щодо проведення жалобних заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру покладено на Міністерство культури та інформаційної політики."Жити в Україні після Другої світової війни – означало жити у незнанні. Моє дитинство пройшло поруч з місцями вбивств, такими як Бабин Яр. І все ж, я нічого не знав про масові вбивства, скоєні нацистами. Бабин Яр – символ Голокосту в Східній Європі та давно забутого минулого. 80-ті роковини цієї жахливої бійні – це можливість виправити історичну несправедливість заради України, єврейського народу та всього світу. Це шанс розповісти історії убитих, вшанувати їхню пам'ять, винести уроки з цієї жахливої трагедії", – заявив правозахисник, голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Зі свого боку голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" отець Патрік Дебуа, французький католицький священик, який близько 20 років досліджує масові поховання жертв Голокосту в Східній Європі, зазначив, що людство так і не винесло уроків цієї трагедії. Він вбачає завданням сучасних поколінь зробити все можливе, аби такі злочини ніколи не повторювались: "Я провів десятиліття, розкриваючи правду про "Голокост від куль" по всій Східній Європі. Із жалем мушу визнати, що ми не зробили висновків з цих жахливих злочинів. Є ті, хто продовжують заперечувати Голокост. Тим часом антисемітизм, расизм і екстремізм продовжують зростати. Геноциди тривають, і мої дослідження у місцях масових вбивств в Іраку це підтверджують".

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" цього року представив художню концепцію майбутнього меморіалу. Концепція передбачає комплексну меморіалізацію території Бабиного Яру. Комплекс включатиме Музей усіх жертв Бабиного Яру 1941-1943, Музей Голокосту в Україні та Східній Європі, Музей історії забуття трагедії в часи СРСР, Музей куренівської трагедії, науковий та освітній центри, багато мистецьких об’єктів.

За останні десять місяців на території було зведено цілий ряд об'єктів: монокуляри "Погляд у минуле" з архівними та документальними фото та відеосвідченнями, аудіовізуальна інсталяція "Дзеркальне поле" з іменами жертв та поминальними піснями християнської та юдейської традицій, а також – символічна синагога "Місце для роздумів", яка була представлена у травні цього року. Разом із "Курганом пам'яті" та "Кришталевою стіною плачу" ці об'єкти утворять єдиний музейно-меморіальний комплекс – першу частину Меморіального комплексу, присвяченого жертвам Бабиного Яру. "Наша мета – створити простір, який зробить історію Бабиного Яру близькою та актуальною для будь-кого, незалежно від нації, статі, віку чи релігії. Ми хочемо, щоб люди відчули і зрозуміли, що історія Бабиного Яру – це їхня історія, історія їхніх сусідів, їхнього міста, їхньої нації, їхнього світу. Бабин Яр є місцем смерті багатьох жертв – євреїв, ромів, радянських військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні, українських націоналістів, комуністів. Всіх, хто там помер, потрібно пам’ятати і вшановувати. Усі вони заслуговують на те, щоб мати голос, щоб розповісти історію Бабиного Яру. Таким чином, Бабин Яр – це поліфонічна історія, що складається з багатьох історій людей, які там загинули, свідків та тих, хто вижив, про матеріальні, культурні та природні об’єкти, які розповідають цю історію", – підкреслив художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Ілля Хржановський.

Також під час брифінгу засновник міжнародного архітектурного бюро OFFPOLINN Андрес Хаке презентував архітектурне рішення, завдяки якому у будівлі колишньої контори єврейського кладовища пропонується створити Музей історії забуття трагедії в часи СРСР.

У вересні 2020 року уряд України в особі міністра культури Олександра Ткаченка у присутності президента України Володимира Зеленського підписав Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" в особі члена Наглядової ради, президента Всесвітнього єврейського конгресу Рональда Лаудера. Мета меморандуму – просування будівництва меморіалу трагедії Бабиного Яру. У 2021 році серія пам'ятних заходів буде присвячена вісімдесятим роковинам трагедії Бабиного Яру.

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