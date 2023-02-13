"Уряд у смартфоні": Федоров розповів, що передбачає новація і коли запрацюють перші послуги

Мінцифра розробляє проєкт, який дозволить через мобільний застосунок держслужбовцям отримувати більше послуг всередині уряду, що має пришвидшити роботу самого Кабміну. Перші електронні послуги держслужбовці відчують наприкінці весни.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він нагадав, що уряд вже працює на електронному документообігу і майже нічого не підписує "на папері", відбуваються і засідання онлайн. Федоров каже, що ці електронні новації суттєво пришвидшили роботу уряду.

"Коли я починав працювати в уряді, навіть засідання неможливо було проводити онлайн. Зараз у нас є окремий проєкт, де ми розробляємо продукт, який дозволить через мобільний застосунок держслужбовцям отримувати більше послуг всередині уряду, що має пришвидшити роботу самого уряду. У нас зараз цей проект не пріоритетний, тому що є багато викликів для громадян, які треба виконувати в першу чергу. Але фоново ми над цим працюємо і думаю, що наприкінці весни запустимо перші послуги. Держслужбовці відчують, що таке справді цифровізація і трансформація", - розповів Федоров.

Федоров назвав це "цифровізацією всередині уряду" і висловив переконання, що "уряд повинен бути схожий на технологічну компанію.

"Він має розвиватися швидко, тому що завдання уряду – вирішувати проблеми людей. Зрозуміло, зараз війна. Але коли ми переможемо, нам буде потрібно будувати країну з великим рівнем ВВП, а для цього треба, щоб у людей була інша культура управління. І це дуже підтримує прем'єр-міністр і ми спільно працюємо, щоб це зробити. Президент постійно також нагадує, що чекає від нас результату в цьому напрямку", - уточнив він.

Міністр пояснив, що це буде нова культура роботи держслужбовців. Наприклад, буде можливість оцінити роботу конкретного члена команди, отримати електронний лікарняний або оформити відпустку. Федоров пояснив, що з такого кадрового обліку розпочинається трансформація будь-якої організації.

"Можна буде подивитися організаційну структуру свого відомства, запропонувати і написати там всередині людині. Це Google Workspace всередині твого мобільного застосунку і робота з електронними документами. Тобто це нова культура роботи держслужбовців. Наприклад, що дуже важливо і нам подобається, ініціювати покращення, запропонувати ідею керівництву, щоб спростити якийсь процес. Тому що не всі керівники можуть бачити, що відбувається на поверх нижче, що відбувається в командах і яку бюрократію можна прибрати. Буде, наприклад, можливість оцінити роботу якогось члена команди, зібрати команду, щоб реалізувати власний проєкт", - зазначив голова Мінцифри.

Нагадаємо, ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів. Застосунок повинен допомогти не лише теперішнім, але й майбутнім пенсіонерам отримати інформацію щодо зарплати, пенсії. Що можна подивитись у "Пенсійному фонді" - в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомлялося, в "Дії" повернули сервіси, які тимчасово були тимчасово недоступні через питання безпеки. Також у Мінцифри розвивають та вдосконалюють послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): отримання статусу та виплат.

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