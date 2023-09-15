Уряд ухвалив проєкт бюджету-2024: що буде з цінами, зарплатами, пенсіями

Проєкт бюджету на 2024 рік передбачає власні доходи загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатки загального фонду у 3 трлн 108 млрд гривень.

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трильйона гривень та видатками загального фонду у 3,108 трильйона.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Документ має бути зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня, зазначив нардеп Ярослав Железняк від партії "Голос".

Текст законопроекту в загальному доступі поки що відсутній, проте вже відомі основні параметри головного кошторису країни 2024 року.

ВВП України у 2024 році

ВВП країни наступного року має збільшитися на 5%. Це не дозволить наблизитися до рівня, який був 2021-го, до початку повномасштабної війни.

Інфляція очікується на рівні 10,8%.

Основну тему проєкту держбюджету-2024 виначено: оборона й безпека України. На неї скерують більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж 2023 року.

"Сума на 113 млрд грн більше, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само, як і цього року, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших сил безпеки та оборони", – зазначив Шмигаль.

Так, доходи бюджету передбачені у розмірі 1,746 трлн грн, а видатки – аж 3,308 трлн грн. Тобто дефіцит становить 1,531 трлн грн. Більше половини видатків спрямують на оборону країни.

Підвищать зарплати та частину пенсій

Зарплати громадян зростуть. Середня зарплата 2024 року становитиме 21 852 грн.

У самому бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати. У 2024 році її підвищать у січні з 6700 до 7100 грн та в липні – до 8000 грн.

Прожитковий мінімум

Переглядатимуть прожитковий мінімум. До нього прив'язані аліменти, пенсії, ряд виплат, субсидії тощо. Наприклад, мінімальна пенсія збільшиться 2024-го з 2093 до 2361 грн.

Гарантована виплата для пенсіонерів в Україні, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя, буде переглянуто. За законом у 2023 році вони мають отримувати не менше 2680 гривень.

Проте в Україні від розміру соціальних стандартів залежать і податки для фізосіб-підприємців (ФОПів). Так, внаслідок підвищення мінімальної зарплати єдиний соціальний внесок зміниться таким чином:

1562 грн – з січня до липня 2024-го;

1760 грн – з липня 2024-го до січня 2025-го.

Соціальна сфера

Витрати бюджету на неї становитимуть 469 млрд гривень, що на 25 млрд більше, ніж 2023 року.

Медицина та освіта

На сектор освіти пропонують виділити 179 млрд гривень (плюс 23 млрд до поточного року), а на медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року.

Підтримка ветеранів

Витрати за цією програмою збільшено вдвічі – з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

Відновлення економіки

"Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів – робота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проектів, для підтримки українського виробника", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Конституційний суд раніше ухвалив важливе рішення, за яким пенсії українцям, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають виплачуватися в обсязі, що передбачений спеціальним законом, а не в залежності від наявності грошей у держави, як це зафіксували в Бюджетному кодексі.

Читайте також: