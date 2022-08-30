Уряд ухвалив рішення, за яким більше ВПО зможуть отримати прихисток: деталі

Відтепер більше українських внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати прихисток.
Уряд вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.
Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
"Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за домовленістю з нашим урядом, планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — сказала вцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Зокрема, в межах програми "Прихисток", яка діє, аби забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили, вносяться такі зміни:
- надати прихисток для ВПО може будь-який громадянин без вікових обмежень;
- розширено перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію;
- запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.
Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату.
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