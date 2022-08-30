Уряд ухвалив рішення, за яким більше ВПО зможуть отримати прихисток: деталі

Уряд вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

"Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за домовленістю з нашим урядом, планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу", — сказала вцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема, в межах програми "Прихисток", яка діє, аби забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили, вносяться такі зміни:

надати прихисток для ВПО може будь-який громадянин без вікових обмежень;

розширено перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію;

запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату.

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