Уряд виділить теплокомуненерго понад 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах для населення

Уряд виділить теплокомуненерго понад 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах для населення

За його словами, на сьогодні технічна готовність регіонів до зими перевищує 90%.

Уряд виділить теплогенеруючим підприємствам з державного бюджету більш ніж 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у залі Верховної Ради.

"Уряд працює над питанням компенсації різниці в тарифах для теплокомуненерго за попередні періоди, а також над питанням реструктуризації тієї заборгованості, яка існує на цих підприємствах. Понад 30 млрд грн буде перераховано теплокомуненерго, аби цю різницю компенсувати. Заяви про те, що уряд когось залишає сам на сам із проблемами, - це популістична риторика, яка не має відношення до реальності", - сказав очільник Кабміну.

Варто зазначити, що раніше уряд затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло та гарячу воду для теплогенеруючих підприємств. Різницю між ринковими тарифами на тепло та гарячу воду і тими, за якими сплачують громадяни, теплокомуненерго компенсує держава. Це дозволить залишитись незмінними тарифам на тепло та гарячу воду для населення.

Нагадаємо, у липні 2021 року НКРЕКП ухвалила рішення про те, що встановлювати тарифи на опалення в Україні відтепер буде місцева влада, а не уряд.

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