Уряд виділив 150 мільйонів гривень на повернення біженців

Гроші будуть використані для підтримки українців, які бажають повернутися на батьківщину.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 150 мільйонів гривень на програму сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кошти передано з бюджету Міністерства економіки на 2025 рік у рамках програми підтримки співвітчизників за кордоном.
"Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн. 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабмін надав бронь від мобілізації для нової категорії чоловіків.
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