Уряд виділив додаткові кошти на зміцнення українсько-білоруського кордону

За словами Дениса Шмигаля, не можна виключати варіант дестабілізації на кордоні з Білоруссю.

Кабінет міністрів виділив 175 млн грн на посилення охоронних заходів українсько-білоруського кордону.

Відповідне рішення підтримали сьогодні, 24 листопада, на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, не можна виключати варіант дестабілізації на кордоні з Білоруссю через напружену ситуацію з мігрантами. Україна має бути готова до будь-яких сценарів.

"Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію", - сказав Шмигаль.

Варти зазначити, Україна розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.

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