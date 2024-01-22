Уряд виділив Міноборони додаткові 657 млн грн: де взяли гроші і на що їх витратять

Кабінет міністрів виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових.

Про це передає пресслужба оборонного відомства.

Кошти виділені з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Усього уряд виділив Міноборони 657 мільйонів гривень (з них Державній спеціальній службі транспорту — 10,7 мільйона гривень). Окремо від цієї суми Головному управлінню розвідки (ГУР) виділили 10,524 мільйона гривень.

Куди витратять гроші

Ці гроші обіцяють спрямувати на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

Які частини їх отримають

За підходом Генерального штабу ЗСУ, виділені Кабміном кошти розподіляються так: від 1 до 10 мільйонів гривень кожній бригаді за принципами:

пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях;

враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті – більше, льотчикам – менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку).

Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та направляються до військових частин.

"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку.

Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО у січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", – розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Раніше у ЗМІ повідомили, що Євросоюз готує новий план для збільшення військової допомоги Україні.

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