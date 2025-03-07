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Уряд виділив понад 5 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення: про що йдеться

Уряд виділив понад 5 млрд грн на експериментальний проєкт відновлення: про що йдеться

Уряд виділив понад 5 мільярдів гривень на експериментальний проєкт відновлення / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Гроші спрямують на відновлення населених пунктів, що сильно постраждали від бойових дій.

Кабінет Міністрів спрямує 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Фінансування буде спрямоване на відновлення населених пунктів, що сильно постраждали від бойових дій: Бородянка (Київщина), Тростянець (Сумщина), Циркуни (Харківщина), Посад-Покровське (Херсонщина) та Ягідне (Чернігівщина).

"Більш ніж 5 млрд грн підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло-, газо- і водопостачання", — заявив очільник уряду.

Також уряд передбачив реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, уряд виділив 150 мільйонів гривень на повернення біженців.

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