Уряд вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Зокрема, йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років.

До Верховної Ради України внесли законопроєкт про удосконалення мобілізації та військового обліку.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт про зміни в мобілізації

Законопроєкт зареєстрували під номером 10378.

"Уряд зареєстрував в Раді законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Пояснювальна записка до законопроєкту:

ЗМІ вдалося отримати пояснювальну записку у якій йдеться про:

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Законопроєкт про адміністративні правопорушення

Крім того, Кабінет зереєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" під номером 10379.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко запевнив, що в Україні немає потреби в залученні жінок на фронт.

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