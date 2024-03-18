Уряд вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників

ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує збільшити на 15 тисяч чисельність прикордонників у Держприкордонслужбі (ДПСУ).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (реєстр. № 11091)", — зазначив він.

За його словами, в ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що український уряд схвалив законопроєкт про припинення дії угоди з Росією про співпрацю в галузі запобігання промисловим аваріям, катастрофам, стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.

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