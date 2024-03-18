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Уряд вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників

Уряд вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує збільшити на 15 тисяч чисельність прикордонників у Держприкордонслужбі (ДПСУ).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (реєстр. № 11091)", — зазначив він.

За його словами, в ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що український уряд схвалив законопроєкт про припинення дії угоди з Росією про співпрацю в галузі запобігання промисловим аваріям, катастрофам, стихійним лихам та ліквідації їхніх наслідків.  

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