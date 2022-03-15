Уряд запустив програми додаткової фінансової підтримки фермерів, які планують посівну кампанію

Українські сільгоспвиробники вже можуть отримати кредити під 0%.

Український уряд вже запустив програми додаткової фінансової підтримки, аби за першої можливості в Україні розпочалась посівна кампанія.

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Про це сьогодні, 15 березня, повідоми прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

Він зазначив, що українські сільгоспвиробники вже можуть отримати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту.

"Уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 млрд грн. Цих коштів вистачить на підтримку всіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував повноцінну посівну кампанію. Водночас в Мінагрополітики зазначили, що посівна кампанія розпочнеться там, де це можливо.