Уряд заборонив експортувати паливну деревину: Шмигаль пояснив чому

Український уряд запровадив заборону на експорт паливної деревини через попит на неї всередині самої країни.

Уряд заборонив експортувати паливну деревину. Таке рішення сприятиме накопиченню її в Україні.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина сьогодні — основний ресурс для опалення.

"Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - написав Шмигаль у телеграмі.

Водночас очільник уряду наголосив, що держава продовжує збільшувати обсяги постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Нагадаємо, Франція відправила до України 100 генераторів, які допоможуть країні оговтатися від російських ракетних ударів.

Водночас у Міністерстві економіки розповіли, чи загрожує Україні дефіцит палива через масове використання генераторів внаслідок відключень світла.

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