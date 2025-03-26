Уряд запровадив нові правила отримання пенсій: які зміни чекають на українців

В Мінсоцполітики запевняють, що відтепер отримання виплат буде простішим для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ.

Після початку повномасштабної війни в Україні був запроваджений окремий алгоритм отримання пенсій для тих громадян, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, став внутрішнім переселенцем або виїхав у пошуку прихистку за кордон. Цей порядок ускладнював отримання коштів українцями, тож уряд вирішив нарешті його спростити.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

"Для врегулювання ситуації уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їхнього місцеперебування: в Україні, на ТОТ чи за кордоном. Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього", – зазначили у міністерстві.

Крім того, пенсіонери, які перебувають за кордоном або на ТОТ, повинні раз на рік до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію, тобто влада має пересвідчитись, що людина жива й отримує належні їй виплати. Для пенсіонерів в окупації є ще одна додаткова умова – щонайменше одна фінансова операція на пенсійному рахунку за півріччя, якщо протягом цієї половини року не було фізичної ідентифікації.

І нарешті громадяни, які перебувають зараз чи виїхали з окупованих територій, мають подати до Пенсійного фонду заяву у довільній формі про те, що вони не отримують пенсійних виплат від держави-агресорки.

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні планується підвищення пенсій для близько 630 тисяч пенсіонерів, які працюють.

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