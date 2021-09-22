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Уряд запровадив обов'язкову вакцинацію освітян та чиновників

Уряд запровадив обов'язкову вакцинацію освітян та чиновників

УНІАН

На засіданні уряду МОЗ запропонувало підтримати відповідне протокольне доручення.

Кабінет міністрів підтримав впровадження обов`язкової вакцинації від коронавірусу працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Відповідну пропозицію Міністерства охорони здоров`я було підтримано на засіданні уряду 22 вересня.

"Пропонуємо започаткувати впровадження обов`язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав міністр охорони здоров`я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Більше того Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24  лютого. Станом на 22 вересня в країні вже щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.

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