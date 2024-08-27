Уряд запроваджує принцип "воюй або працюй": що це означає

В Україні розглядають ряд заходів для боротьби з зарплатами в "конвертах" та ухиленням від податків.

Уряд планує вжити ряд заходів для боротьби з зарплатами «в конвертах» та ухиленням від податків. Однією з ініціатив є впровадження принципу "воюй або працюй", щоб забезпечити сплату податків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

Він розповів, що війна в Україні призвела до втрати 3,5 мільйона робочих місць і зменшення ВВП на 30% у 2022 році. Щоб підтримувати військових, необхідно мати щонайменше 10 мільйонів робочих місць, але наразі їх менше ніж 8 мільйонів. Шмигаль підкреслив, що багато професій працюють в «тіні» і не сплачують податки, що є критично важливим для економіки.

"Принцип “воюй або працюй“ — не новий. Його озвучував президент, Ми всі з цим принципом згодні. У державі, яка бореться за своє виживання, не може бути людей, які стоять осторонь. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює", — сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що для вирішення проблеми планується ряд кроків, зокрема заходи з детінізації економіки та повернення українців з-за кордону, щоб вони могли працювати та сплачувати податки в Україні.

Нагадаємо, згідно з новими нормами, повістки тепер вручатимуть не лише особисто, але й через рекомендовані листи з описом вмісту.

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